全國電子前七月營收超車，勝過燦坤，躍升為台灣3C通路市場龍頭。燦坤為重新贏回3C市場霸主，近期動作頻乃，促銷活動、改裝及展新店雙管齊下，不到2個月時間，改裝南崁300以上3C門市為Awesome新型態大型門市，今(4)日開幕，燦坤董事長林技典喊出，年底前將開出10家Awesome新型態大型門市，燦坤今年業績目標將超越去年。

全國電子因空調、空氣清淨機等大小家電熱銷，帶動整體業績增長，前7月合併營收119.43億餘元，年增9.69％；勝過燦坤前7月合併營收112.68億元，年減1.75％。燦坤不服輸，8月合併攀升至18.3億元，年成長18.2％；前8月合併營收130.98億元，由負轉正成長0.63％。燦坤1C事業總經理李經緯表示，燦坤8月合併營收增長主因是三倍券、動滋券、節能補助帶動換空調的需求，加上疫情在家工作，平板電腦銷量翻倍，這些動能會持續至下半年。

燦坤主管指出，空調是全國電子銷售強項，年銷售14萬台，燦坤強項是在蘋果手機、平板、手錶及電腦等全系列產品，空調每年僅銷售7萬台，今年天氣炎熱帶旺空調熱銷4個月，才使得燦坤前7月業績輸給全國電子。燦坤8月業績大幅增長，第四季又是燦坤銷售旺季，以燦坤全台有93家Apple店中店，Apple又有iPhone、iPad及Apple Watch等新產品上市，會有一波換機潮，還有周年慶等促銷活動的推波助瀾，燦坤有信心今年業績可以超過去年。

燦坤主管表示，燦坤計畫今年改裝其中20家燦坤3C門市為十代店，其中10家將改裝為大坪數的Awesome大型新型態店，第1家新型態店落腳在南崁，每家店業績破千萬元，來店人數比改裝前增加二成，業績成長至少二成，燦坤還規劃9月分別在永和竹林、新竹竹北及高雄大社三地新增門市，全台燦坤3C門市會從目前277家增加至280家。

(工商 )