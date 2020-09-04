合勤控（3704）因近期股價漲勢猛烈，應主管機關要求先行公布最近月獲利，經合勤控自結7月營收為17.32億元，雖僅較去年同期成長16％，但稅前淨利1.03億元及淨利0.79億元，均較去年同期的稅前淨損1.16億元及淨損1.04億元，營運大幅改善，單月EPS0.19元，累計前7月EPS也放大至0.24元。

(工商 )