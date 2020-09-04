合勤控股價走堅 7月單月自結EPS0.19元 17:112020/09/04 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合勤控（3704）因近期股價漲勢猛烈，應主管機關要求先行公布最近月獲利，經合勤控自結7月營收為17.32億元，雖僅較去年同期成長16％，但稅前淨利1.03億元及淨利0.79億元，均較去年同期的稅前淨損1.16億元及淨損1.04億元，營運大幅改善，單月EPS0.19元，累計前7月EPS也放大至0.24元。 (工商 ) #合勤控 #EPS #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《業績-光電》元晶動能續強 7月EPS0.11元 16:312020/09/04 財經 訂單滿載 中興電今年EPS上看3元 04:102020/09/04 證券．權證 勤美重啟武漢新廠 早盤股價逆勢上漲3％ 11:132020/09/04 財經 台股被塑膠 8月創新高外資反落跑千億元 18:112020/09/04 財經 陳喬泓獨鍾本益成長比選股 09:002020/09/04 財經 《業績-電腦設備》新普8月營收雙增 創今年新高 08:522020/09/04 財經 《興櫃股》法德藥8月營收攀次高 年增11倍、月增175.3％ 15:402020/09/04 財經 雙引擎助攻 勤美H2業績季季增 04:102020/09/04 證券．權證 《業績-電子零件》車用訂單回籠 毅嘉8月營收月增13％ 09:092020/09/04 財經 《半導體》8月營收續創次高 矽格開低走高 10:172020/09/04 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 用戶直逼中華電信！遠傳入股亞太電 雙強合攻5G - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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