吳姍儒、郭書瑤、夏于喬、陳語安等人4日出席訂製禮服品牌活動，今年二度入圍金鐘獎的吳姍儒，多次被報導和同時期出道的Lulu看似閨蜜、私下卻搶翻主持場，對此她受訪澄清「沒有衝突，大家好像巴不得我跟她打起來，好像得等我們一起開節目才能停止」，她直說「很想Lulu一起主持，歡迎各大廠商從小一點開始，像是尾牙場、里民大會、投票開票，有需要幫忙我們ok」。

吳姍儒（左起）、夏于喬、郭書瑤4日出席訂製禮服品牌活動。（粘耿豪攝）

她認為自己和Lulu主持風格不同，也引用黃子佼對兩人評價，Lulu綜藝能量強，我則偏冷靜風格，極力撇清兩姝瑜亮情結。吳姍儒更幫Lulu宣傳近期推出的新專輯《29》，「今天看到她MV跟林哲熹吻戲，不錯喔，期待接下來有床戲」，沒拍過戲的她雖不敢打包票，說道「如果有人要找我，也是可以試試看」，笑說夢想吻戲對象是「小勞勃道尼」，不過自己現在不敢拍吻戲「等把有些人送遠一點再說」。

吳姍儒跟黃子佼的節目《一呼百應》今年再度入圍金鐘獎，但和天王老爸吳宗憲的節目《小明星大跟班》沒入圍，不過吳和陳漢典、Lulu的《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，她說「他（吳宗憲）對大熱門期待更高，好幾次都沒機會上台，今年如果是他們（得獎），我會在台上哭，我反而是《大熱門》的忠實觀眾」。她今身穿一席粉色羽毛禮服出席，她透露過去參加典禮就是穿JASMINE的服裝，認為重要時刻有他們陪伴很幸運。

郭書瑤。（粘耿豪攝）

郭書瑤則穿一襲白色洋裝，頭戴花飾走浪漫度假風，她開心說過去就夢想在海邊穿純白衣服，這次算滿足自己穿女神裝心願，她更說到若在夏威夷，已婚女性頭飾要戴左邊，代表有心上人，更展示自己頭飾戴右邊「今天我有點小心機，告訴大家我單身」，被問到是否接受異國戀？她笑說當然可以，只要個性合得來，哪裡都都不在意，但不急談戀愛「週刊不要比我急啦，每次拍到都說是我男友，這樣我很困擾」。

她說，雖工作沒有受到疫情影響，但還是希望世界趕快恢復舒服軌道，「才有機會去交朋友，不然都要保持安全距離」，而她日前在IG寫道「腳踏兩條船很過癮，但很不穩」等語，她笑說那是開玩笑、也強調是「歪理」，是與朋友聊天的內容，自己倒是不怕碰到。下半年她將推出新戲與大家見面。

夏于喬。（粘耿豪攝）

夏于喬穿著白色個性套裝出席，她分享私下穿衣風格多以個性為主，感謝廠商為她挑選適合服裝。此外她看秀時，更想起去年結婚時，訂製的兩套婚紗就是這家廠商，「好像在拍一次婚紗，有思考每年都來拍」。她在電影《粽邪2》中擔綱彩蛋，近期上映票房不錯，她期待推出《粽邪3》，「這樣我就有機會回歸粽邪系列」。除了演員身份，她今年也斜槓當起插畫家，在網站平台推出文字專欄，她說私下愛畫畫，也會畫老公，「但不好意思給大家看，老公不是帥哥」，至於老公評價？她說「他喜歡阿，因為我把他畫特別帥」。

陳語安將在下個月赴北京，宣傳新戲《玲瓏》，隔離期間也規劃看書、運動，也想嘗試斷食減肥法，被問到是否因穩交3年的男友吳克群近期瘦身成功？她說「沒有啦，我自己想試試看，身邊朋友有成功瘦下」，而此趟赴大陸，預計待到年底或明年過年，被問到和男友分隔兩地？她笑說「沒關係現在有手機可以視訊」。

陳語安。（粘耿豪攝）

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