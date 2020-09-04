三昧堂創意木偶團隊與迴響樂集6日將在嘉義縣表演藝術中心演出全新布袋戲音樂劇「掛帥北征」，因暑假時曾到鹿草重寮國小教學，因此這次演出邀請重寮國小同學及腦麻孩童前往觀賞，近距離欣賞操偶師實際操作戲偶演出。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，近幾年三昧堂致於於布袋戲文化傳承教育，到過多所偏鄉學校教導學生布袋戲的製作與演出，今年暑假到重寮國小教學，讓學生們看到操偶師可以拿那麼重的戲偶滿場飛奔，而且還演兩個小時，就是最好的觀摩學習。

《掛帥北征》是三昧堂與迴響樂集共同創作的第9齣布袋戲音樂劇，由迴響樂集為戲偶量身打造原創樂曲並現場演奏，搭配三昧堂精緻的布袋戲偶演出，以 「無戲台演出」讓觀眾除了看戲，也看操偶師「人偶合一」的專注演技。

重寮國小校長林杏芳說，今年暑假三昧堂來重寮教孩子們布袋戲，孩子們相當開心，也體驗到操作一個120公分、9-10公斤的戲偶很不容易，因此這次有機會到現場，排除萬難找經費租遊覽車，讓孩子們一起去看戲。

嚴仁鴻說，三昧堂由志工集資近80萬元，創作十五尊全新的故事角色，故事大綱是女扮男裝的司馬藏雪因為一念之善救了肆虐邊疆各村莊的半獸人，卻引來暹邏國大軍揮軍中原，暹邏軍師所排設的誅仙陣厲害非常，中原將士慘虧陣中不知其數。男主角公孫長歌在劇中為愛赴義也是本劇要闡述的重點，心中有愛的人會比冷漠無情的人更堅強。

(中時 )