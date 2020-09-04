編按：知名作家蔡詩萍最近在臉書寫了一系列《我父親》，共有11篇，圖文精彩、誠摯感人，獲得許多迴響。《中時新聞網》特別取得其授權轉載如下，與讀者分享。

蔡詩萍與家人合照。(圖/蔡詩萍授權)

《我父親(一)：我們一家人，是我父親人生的紀念勛章！》

談金門八二三砲戰時，我用了一張父親身著軍裝的年輕照片。

他從來都不是什麼高階軍官，始終是個大兵。

但，很多臉書友，上來按他的讚！

他應該很高興吧！

我不妨再多說一些關於他，關於他與我母親的戀愛故事。

這是一個大時代的背景，卻是一對平凡男女的戀情，然後才有一家六口的組成。然後，再有媳婦女婿，孫子孫女們的陸續加入。

還不是一個大家族，然而，卻是一組台灣移民史的小註腳，大連結。

蔡詩萍的父親。(圖/蔡詩萍授權)

從照片上看，我父親極為年輕，可以說得上英挺（我必須這麼講，因為大家都說我像他！）

照片上方，有我父親手寫的日期。

但翻拍時，被切割到了。但依照字型推測，以及還原時間來看，應該是民國46年1月4日。

我還沒出生。

我猜，差不多他要遇見我母親了。

因為我是47年3月出生的。

我年輕時，常聽我父親的袍澤老友們調侃他，遇見我母親時，兩人一見鍾情，打得火熱。

我母親很年輕就出來工作。

在文具店當店員，父親「裝文青」，常藉口幫部隊買文具，去店裡搭訕我母親。

一介大兵，也沒錢，沒像樣的衣服，除了軍服。

一位伯伯常這樣描述：

你老爸啊，常常在前一晚，把軍服壓在床墊下，代替熨斗，把衣服壓一整晚，隔天，穿著整齊的軍服，抽空去營區外「把妹」，就是「把我媽」啦！

說也奇怪，那伯伯說，這麼多軍人（包括軍官）去你媽媽那店裡晃，你媽媽就是看上你爸爸！一個窮大兵，什麼都沒有。

以前過年過節，那些叔叔伯伯來家裡吃飯，酒酣耳熱，聊到這些往事，我爸當時精神好，還愛插上一句「因為我帥啊~」

只見我老媽笑咪咪的，要那些袍澤們多吃菜多喝酒。

我年紀還小，還年輕時，也只是當成好玩的事聽聽，哪個人的爸媽不曾有一段戀情，不然怎麼會有一個家庭的出現呢！

但年歲越大，父母親也越來越老了。

才發現，跟我們講這些往事的叔叔伯伯們，竟然逐漸凋零了！

如果用開同學會當例子，就很像，你活得越久，每年都去開同學會的話，漸漸你會發現，一張記憶中的小學同學班次座位表，漸漸的，空了很多位子。以前同學會，大嗓門的班長，沒來了。以前，帶你去釣魚，偷挖番薯的小趙，沒來了。以前，你上學時，總要故意繞道她家門口看看有沒有機會一塊並肩而行的小如，沒來了......。

就這樣，終於有一天，你攙扶著父親，在參加完幾乎是他最後一位袍澤的葬禮後，你突然發現，沒人可以在你面前，再重複那些你父親如何遇上你母親的細碎往事了！

啊~你突然，你突然，也就感傷起，你父親的寂寞了。

他連最後一位，調侃他，當年如何溜出營門，去找我母親搭訕的好友，也~凋零了！

他的很多袍澤，多半未婚。所以，把我們家，當過年過節的聚會所。

很多父親母親的交往故事，我是在他們的調笑言談中，聽下，而後記下的。

他的一些袍澤，最後是步隨我父親毅然決然娶了台灣姑娘，而後也在這塊土地上落地生根的。

我在成長過程中，陸續認識了這些芋頭番薯結合下的第二代。有時，聚會，老的，少的，分兩桌，三桌，各自聊著。

我相對尷尬。因為父親結婚更早，我出生也早，往往比他的袍澤小孩，要大上十幾歲。

父親因為決心結婚，娶客家妹，因而也喪失了被他長官要送去官校進修的機會。

八二三砲戰為何對他這麼記憶深切？

因為，我在哪，我母親在那。

因為，他抱著我，躲砲彈，摔進壕溝裡，留下眉宇間一道疤痕。

因為，他的長官，在那次炮擊，殉職了，他知道一直照顧他的前輩永遠不在了。

因為，砲戰稍稍停歇後，他毅然決然，申請轉到後勤單位，決心以家為重了。

多年後，他的袍澤在我們家喝多了，官拜中校，上校的，仍單身未婚的，常常會在酒入愁腸，化做思鄉淚的同時，拍拍我肩膀，摸摸我弟弟的頭，感嘆的說：還是你好啊~老蔡，你看你們一家人，多好啊~多好啊~

我老爸帶著酒意，傻乎乎的笑著。

那是一種生命難以言喻的複雜感受。

他始終是一個大兵。

但，有了自己的家，在台灣。

有了四個幾乎吃垮他的小孩。

有了與他同甘共苦的客家老婆。

而後，他又有了兩個媳婦，一個女婿，三個孫子孫女。

在他的袍澤兄弟陸續離開這個，走過他們流離的青春，顛沛的生命付出的土地後，他繼續以老邁而堅毅的意志力，繼續挺進他的人生。

我們這一家，是他人生的紀念勛章！

(中時新聞網)