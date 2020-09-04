◎交通部修法鬆綁 癲癇者下周起可考駕照

交通部今年6月預告修正「道路交通安全規則」關於癲癇患者考領駕照規定，2年以上無任何類型癲癇發作並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，但之後若有發病，則須繳回駕照，新規定9月7日起上路。

◎「Carry mask」口罩風波 宜縣一上午已更換逾萬片

「口罩國家隊」加利科技涉嫌以中國大陸進口的非醫療用口罩，混充在實名制醫療用口罩中販售給民眾，引發的風波有越滾越大趨勢，根據宜蘭縣政府衛生局統計，光是4日一個上午的時間，民眾就搶著更換了1萬1486片，標示有「Carry mask」的口罩，兌換速度驚人。

◎疫情影響歸僑 國慶大會開放500幸運兒抽籤入場

今年國慶大會首度開放民眾報名，以抽籤方式讓500人參加大會。慶籌會證實，受疫情影響，今年僑胞回台人數降低，騰出的座位數剛好可讓民眾參與國慶大會，由於抽籤屬隨機性質，為避免有人鬧場，慶籌會也會做好維安。

◎金門又有地雷出土 古寧頭海岸發現5枚已移除

曾是國共戰場，遍布雷區的金門古寧頭海岸，昨（3）日又發現5枚未爆人員殺傷雷，金門岸巡隊立即封鎖現場，通報金防部派員緊急移除，攜回進一步銷毀處理。

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(中時新聞網)