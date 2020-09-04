桃園市衛生局前副局長陳世璋涉在衛生局當「門神」，為藥局規避罰鍰，要求同是副局長的許景鑫以「行政指導」結案。同時段其他被查獲的藥局卻都被開罰3萬元。桃園地院審理後，認為罪證不足，判無罪。

檢方調查，衛生局2015年9月時，查獲新資生藥局擺放的9瓶感冒藥已經過期16個月。依照衛生局的「違規事件裁罰基準表」，應該開罰3萬元以上、2000萬以下罰緩，但藥局負責人找陳世璋幫忙，陳打給許景鑫討論，決定只開罰同時間違規的其他4間藥局，僅新資生藥局以行政指導結案。許還退回2次裁決書稿，陳還把甘姓代理科長、呂姓股長叫到辦公室，指示能不罰就不罰。

其他4間藥局發現此事後抗議，衛生局2016年發現不妥，2017年才補裁罰3萬元。檢方獲報，認為陳世璋是主管機關副首長，應公正執行職務，涉嫌圖利業者，在2018年起訴。

但法院認為無法證明許景鑫有收到2次陳核公文，也沒有看到簽稿並陳的詳細內容，在陳核書面案件事實可能不清楚的狀態下，記載「請檢討為行政指導」。同時證據也無法證明被告2人有商討新資生案，也無法證明陳有態度堅決、明確指示甘姓代理科長、呂姓股長免罰，只能證明陳有與甘、呂討論是否能改為行政指導，也無證據證明2人有圖利犯意，因此判無罪。

(中時 )