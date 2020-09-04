鮮活-KY(1256)8月合併營收為新台幣4.7億元，首度站上4億元高峰，創單月歷史新高，相較去年同期成長27.32％；主要成長動能除受惠夏季手搖茶飲旺季此季節性因素外，持續優化產品組合，新產品巿場需求增長進一步推升營收成長。

鮮活已連續2個月合併營收維持年成長表現，8月更創下歷史新高表現，上半年中國大陸餐飲市場因新冠肺炎造成衝擊已逐漸回穩，前8月合併營收21.38億元，年減幅亦已收斂至12.36％，公司看好隨著中國大陸經濟活動已陸續步入正軌，下半年營運表現可望優於上半年。

鮮活-KY表示，8月合併營收創單月新高，除因季節性因素外，主要受惠新產品出貨量增加所帶動。今年中國大陸手搖茶市場歷經新冠肺炎疫情影響，公司憑藉少量多樣的客製化商業模式，持續墊高公司產品競爭優勢，並藉由與客戶共同開發並獨家供應，長期耕耘一線餐飲與手搖茶品牌客戶關係，期持續站穩中國大陸手搖茶供應商領先群位置。

(時報資訊)