Mini LED滲透率逐步提升，主攻Display領域產品的志超(8213)也沒有缺席，志超財務處副總經理胡秀杏表示，Mini LED產品在志超不是研發階段的產品，市面上有廠商出貨採用Mini LED的產品，加減都有公司的痕跡，公司接單從第2季開始變得比較好，第3季延續第2季的狀況，至於第4季因有美國總統大選，後疫情時代會如何還有待觀察。

志超今天下午舉行法說會，志超主攻Display相關光電板，主要產品包括：TFT-LCD、TV主板、NB板、Mini LED、HDI、車用及工業用的單面板到12層板，終端產品應用包括：TV、Monitor、電腦及PID的Display，NB、觸控板、SSD、電池等資訊及記憶體相關產品，以及車用及工業用產品，公司除位於平鎮工業區總部外，在高雄、大陸無錫、廣東中山及四川遂寧都有廠區，目前月產能約850萬平方呎。

就產品別來看，目前光電板(背光板)約佔40%到50%，NB主板約佔30%，TV主板及車用板各約佔5%到10%，記憶體及消費產品的資訊用板約佔5%到10%。

Mini LED廠商加速商品化，志超因身為產業鏈的一個環節，自前幾年就開始研究Mini LED，與客戶共同開發產品，胡秀杏表示，Display是志超的重要業務領域，Mini LED不能缺席，目前產業狀況比兩到三年前清楚，市場已看到產品，如：微星17吋專業NB，對志超來說，Mini LED不是RD階段產品，我們配合的廠商中看起來發展比較快也比較好的是台灣廠商，有廠商出貨的產品，加減都有公司的痕跡。

志超第2季因大陸廠區復工順利，單季合併營收回升至58.73億元，由於營收規模放大且人民幣兌美元及台幣對台廠有利，單季合併毛利率攀升至15.09%，稅後盈餘為3.36億元，單季每股盈餘為1.28元，由於第1季有認列蘇州廠搬遷利益，上半年稅後盈餘達12.25億元，每股盈餘為4.61元，累計前7月合併營收為126.8億元，年成長0.09%。

展望第3季及下半年，胡秀杏表示，從第2季開始，接單狀況變得比較好，兩大主要產品受疫情影響不多，這樣的接單狀況到現在還沒有感受改變，不過大家對整個景氣及後疫情時代看法分歧，尤其第4季有美國總統大選，產業變數還蠻多的，第4季及明年狀況仍有待觀察。

(時報資訊)