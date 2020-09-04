測試大廠京元電子（2449）在陸系、美系、台系客戶測試訂單需求同步暢旺下，2020年8月合併營收「雙升」至25.01億元、創歷史第3高。法人預期，京元電第三季營收可望持穩、力拚與第二季新高相當，第四季則受華為禁令影響轉弱，估季減高個位數百分比。

京元電公布8月自結合併營收達25.01億元，較7月24.71億元成長1.22％、較去年同期24.05億元成長3.99％，改寫同期新高、亦創歷史第3高。累計前8月合併營收196.32億元，較去年同期160.91億元成長達22.01％，續創同期新高。

投顧法人指出，華為近期因應美國禁令升級衝擊積極拉貨因應，配合台系客戶5G新品持續量產、美系客戶需求持穩，帶動京元電8月營收成長。由於華為9月15日後無法取得新晶片，將衝擊相關測試接單狀況，但預期稼動率仍可維持6成以上水準。

投顧法人預估京元電第三季營收將較第二季新高約略持平至小減3％，毛利率及獲利較第二季小幅下滑。第四季需觀察華為相關測試訂單狀況，預期營收將季減7～9％，營運至明年底持續面臨填補訂單缺口壓力，將評等自買進降至中立，目標價自38元降至30.4元。

(時報資訊)