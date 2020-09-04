台灣證券交易所公布最新台灣指數系列審核結果，其中，台灣50指數成分股納入瑞昱(2379)、矽力-KY(6415)，兩檔壽險股新光金(2888)、中壽(2823)自成分股刪除，相關成分股納入及刪除變動將自9月18日交易結束後生效。
富時羅素依據8月24日資料審核結果如下，在台灣50指數成分股納入：瑞昱、矽力-KY；刪除：新光金、中壽；候補名單有：聯詠(3034)、智邦(2345)、亞德客-KY(1590)、欣興(3037)、微星(2377)。
台灣中型100指數成分股納入：新光金、中壽、世芯-KY(3661)、鎧勝-KY(5264)、貿聯-KY(3665)、同欣電(6271)；成分股刪除：瑞昱、矽力-KY、三商壽(2867)、中碳(1723)、東陽(1319)、宏達電(2498)；候補名單:金像電(2368)、超豐(2441)、正隆(1904)、景碩(3189)、國光生(4142)、國產(2504)、新日興(3376)、群電(6412)、聯合再生(3576)、永豐餘(1907)。
台灣資訊科技指數成分股納入：世芯-KY、同欣電；刪除：宏達電。
台灣發達指數成分股納入：鎧勝-KY、貿聯-KY；刪除：中碳、東陽。
(時報資訊)
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