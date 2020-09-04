高雄路上出現大坑，網友質疑邁市府的路平政策。(取自臉書)

前高雄市市長韓國瑜在任時對「路平、燈亮、水溝通」相當重視，而這不僅是韓粉耳熟能詳的政績，也成為韓遭罷免、陳其邁上任後，被放大檢視的議題。有網友發現，高雄路竹區一條路上出現幾處坑洞，驚呼「馬路變成隕石坑」，並質疑邁市府的路平是不是要大家練好閃避的技術？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(4日)PO出一張照片指出，在高雄市路竹區的順安路出現多處坑洞，「同一條路上超多大坑」，並表示，「麥式路平就要你好好閃坑練技術，不是說里長會鋪路嗎？麥麥大北鼻市長趕快發展賽車產業鏈啊！機車高手遍佈民間啊！！」

網友們友留言回應，「保險公司打高雄這一點應該可以人人變保險銷售高手」、「里長是一起罷免哦，都不用反應哦，哈哈，市長不在乎，市民苦哈哈」、「韓市長不了解高雄人就是喜歡這樣的路」、「五千個洞又回來了嗎」。

清淤、路平、燈亮是韓國瑜任高雄市長時最在意的事。前高雄市副市長葉匡時以前受訪時曾表示，跟前朝不同，韓巿府推動的硬體建設沒那麼顯而易見，但很多對城巿品質、未來發展很基礎，卻沒人注意到的角落，巿府都花很多功夫在做。

(中時新聞網)