在這個時代想要出名不一定要出道當藝人，如今網路世界盛行，近年相關產業也發展起來，直播主、實況主成了年輕一代中熱門的職業，有不少正妹靠著天使臉蛋、姣好身材打開知名度，例如網紅桃園娜美(Rina)，年紀不過19歲，但從事實況開播確是人氣強強滾，頻道才經營一個月就有超過4萬人追蹤，IG也超過13萬人關注，她也很喜歡放送性感福利，讓男粉絲直呼凍未條。

19歲的網紅「桃園娜美」臉蛋不脫稚氣，但身材卻是相當有料，而她除了開實況，也很用心經營社群，經常拍美美的照片，大方展現蠻腰與豐滿上圍，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

而最近她更挑戰特殊口味，換上了黑白女僕裝，寫下：「如果能帶給你們幸福快樂，我就滿足了」，只見她的女僕裝有小心機，胸口開了超低胸，其中一張照片，桃園娜美捧著臉蛋一個前傾，不但深深事業線見客，豐滿雙峰更是幾乎要擠爆衣服，讓粉絲看了好激動，直呼「妳真的造福超多人的」、「我快受不了啦」、「看著妳就可以感到幸福了」。

其實在此之前，桃園娜美曾經意外鬧出一場不小的風波，當時她在海邊開播，跟觀眾說掰掰要關台之際，突然收錄到旁邊有個聲音說：「關了是不是？」，讓人在意的是，這聲音的主人明顯是男生，讓許多粉絲心碎怒吼：「有男友就別再騙了！」，引發軒然大波，事後桃園娜美趕忙澄清，當天是跟朋友一起去海邊，目前還是單身的狀態。

(中時新聞網)