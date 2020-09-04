由證交所與富時國際合編臺灣指數系列成分股定期審核，今（4）日結果揭曉，在臺灣50指數成分股，新納入瑞昱（2379）、矽力-KY（6415）二檔，臺灣中型100指數則新納入新光金（2888）、中壽(2823）、世芯-KY（3661）、鎧勝-KY（5264）、貿聯-KY（3665）、同欣電（6271）等六檔。

富時羅素4日公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自9月18日（周五）交易結束後生效（亦即自9月21日周一起生效）。指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

富時羅素依據8月24日資料審核結果如下：

一、臺灣50指數：成分股納入瑞昱、矽力-KY；成分股刪除新光金、中壽；候補名單：聯詠（3034）、智邦（2345）、亞德客-KY（1590）、欣興（3037）、微星（2377）。

二、臺灣中型100指數：成分股納入新光金、中壽、世芯-KY、鎧勝-KY、貿聯-KY、同欣電；成分股刪除瑞昱、矽力-KY、三商壽(2867）、中碳（1723）、東陽（1319）、宏達電（2498）。

候補名單有金像電（2368）、超豐（2441）、正隆（1904）、景碩（3189）、國光生（4142）、國產（2504）、新日興（3376）、群電（6412）、聯合再生（3576）、永豐餘（1907）。

三、臺灣資訊科技指數：成分股納入世芯-KY、同欣電；成分股刪除宏達電。

四、臺灣發達指數：成分股納入鎧勝-KY、貿聯-KY；成分股刪除中碳、東陽等。

(工商 )