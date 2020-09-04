瞄準綠能政策趨勢，台汽電（8926）加速推展綠能多元佈局；除了風電工程大單邁入工程款認列高峰，挹注今年業績動能外，太陽光電、陸域風電投資持續推動，100％轉投資台汽電綠能也取得再生能源售電業執照，至於菲律賓RP Energy投資案正進行參與菲律賓新電力採購競標案（PSA CSP）之準備工作，長期利基能量蓄勢待發。

台汽電目前共有16家轉投資及再轉投資公司，包括投入星能電力、森霸電力及星元電力等民營天然氣發電廠之投資、興建及營運，以及股權收購方式轉投資國光電力；歷年股利皆以現金發放，發放比例在80％以上，殖利率皆在5％以上。

配合再生能源政策趨勢，台汽電積極投入風力發電、太陽光電及地熱等再生能源之開發。其中，2018年拿下能源陸上變電站統包工程，合約金額逾70億元，最快今年底建物完工，2021年進行試運轉，多數工程款在今年入袋。台汽電更成立再生能源運維中心，期盼搶占年約百億元的運維市場商機。

台汽電表示，承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程，以及子公司星能股承攬台電示範風場陸域管排土建工作均在執行中。太陽光電工程承攬部分，台電台南鹽田150MW太陽光電案正進行中；另爭取大型地面型太陽光電統包或部分工程。

綠能投資部分，星能股取得烏山頭水庫水面型光電（約13MW）開發權已取得籌設許可；台汽電現正籌設6MW光電案場；109年度預計進行30MW太陽光電之投資開發，包括屋頂型、地面型或水面型之太陽光電。

此外，星能股也取得彰化11MW（3.6＊3）陸域風電籌設許可並設立星寶電力公司，現正施工中。至於清水地熱發電廠興建案已完成清水地熱電力（股）公司之設立，正進行建廠工作。

(工商 )