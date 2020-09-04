日本香川縣高松市的1位母親將6歲和3歲的幼兒關在車內，自己1人去飲酒作樂，3日中午回車子時發現兩姊妹已昏迷，送醫後不治死亡。高松市3日下午的氣溫達37.6度，創該市9月的最高溫紀錄，警方研判，兩人是中暑死亡。

當地警方3日中午12點40分左右接獲119報警，這位26歲的母親指她只是離開車子一會兒，兩個小孩在車內變得衰弱無力。警察趕到現場時，年幼姊妹已昏迷，送醫約2小時後死亡。

這位母親表示，她將引擎開著，人離開，回來時引擎已熄火。停車現場是在高松琴平電鐵瓦町站南邊約200公尺處，是餐飲店林立的鬧區。

警方調查得知，母親從前1天晚上開始在多家餐飲店消費。從監視器的畫面和目擊證人的消息得知，母親從2日晚間9點左右至3日中午12點40分左右就一直將BMW車停在停車場，女女兒則被關在車內。她在報警前曾將車子停到路旁。

香川縣警4日已以監護者遺棄致死嫌疑將這位母親逮捕。

(中時新聞網)