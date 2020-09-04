宜蘭縣藥師公會貼出照片，說明有關無鋼印口罩的相關資訊。(圖取自宜蘭縣藥師公會臉書專頁)

國家隊口罩爆出混入陸製，流入雙北、宜蘭等地。不少民眾也憂心自己是否拿到陸製口罩。就有民眾今(4)日表示，自己手上的3包口罩，上面恰巧都是無鋼印的，讓他擔憂的問，是否有網友可替他解惑。貼文底下就有網友貼出宜蘭縣藥師公會的回答，表示這批口罩是「醫療級外科口罩」請民眾不用擔心。

原PO今日在臉書社團《爆廢公社》上表示，昨日他看到有關陸製口罩混入藥局的新聞，便拿出之前領的3包口罩來看，一看之後赫然發現都沒有鋼印，讓他不知道這樣是好還是壞，但就有網友貼出宜蘭藥師公會先前的回覆，說明「這是醫療級外科口罩」不用過度擔心。

對此，宜蘭縣藥師公會今也在粉絲專頁上表示，許多民眾對於無鋼印的口罩仍存有疑慮，並接著說，目前醫用口罩沒有強制規定打上「MIT鋼印」，所以實名制口罩1.0藥局或衛生所買到的不一定都會印有MIT。不建議民眾以「是否有鋼印」來判斷。若民眾仍有疑慮，可以撥打1999專線詢問。

宜蘭縣藥師公會也提醒，本次可換發的口罩為加利「Carry mask」鋼印實名制成人口罩，且尚未查獲無鋼印實名制口罩為法之事實，請民眾不要恐慌，也避免造成實名制藥局及合法廠商的困擾。

(中時新聞網)