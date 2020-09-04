燦坤（2430）Awesome南崁店4日舉辦揭幕活動，由董事長林技典出席主持。林技典表示，今年5月起已逐步擴展新型態店，Awesome店將聚焦300坪以上場地，今年底前預計整新改裝、全新展店達25家。

林技典上任董事長一職這半年以來，面對全國電子的雙品牌及展店策略奏效，今年5月起陸續進行大型店的展店計畫，內部稱為第十代店，第一家開在後山的花蓮，第二、第三家是在高雄旗山及明誠店。至於全新開幕的桃園南崁店是Awesome的第一家店，占地400坪，訴求特色為新穎、寬敞、明亮、舒適，林技典表示，預計至年底預計整新改裝、全新展店包含Awesome為25家門市，其中Awesome將達10家門市。

燦坤Awesome全新型態門市與競爭對手不同之處，是市場上唯一符合原廠陳設規範，是專業3C賣場。

燦坤南崁門市在17年前的9月4開幕，17年後燦坤南崁店以Awesome全新型態嶄新登場，南崁路上全新的黃色建築印入眼簾，充滿活力的黃色，代表陽光、年輕及快樂的黃色，皆是燦坤展現給消費者的品牌風格。

燦坤Awesome新型態店以三個A為出發點，提供最棒Awesome的場域空間，作為品牌與消費者之間的橋樑，傳遞出最美好的生活價值，無論是誰Anyone，無論何時Anytime，消費者都能自在於門市中選購3C家電，讓消費者感受燦坤不一樣的風格。

由於去年營運基期低，燦坤自結8月合併營收18.30億元，年增18.20％；累計前八月合併營收130.98億元，年增0.63％。

燦坤南崁店推出三天的開幕慶活動，祭出相當多的優惠商品及體驗會，包含限量排隊商品、每日秒殺勁爆商品、限時限量滿額禮以及豪華家電好禮抽活動。

(工商 )