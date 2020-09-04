為擴大搶攻宅食經濟商機，台北喜來登飯店推出「外帶分享餐」優惠促銷活動，凡於10月31日前訂購與領取「外帶分享餐」即享八折優惠，每組只要960元，千元不到的實惠價格即可享用主題拼盤、肉類、海鮮與時蔬等四菜一飯料理。

同時，凡選購任一外帶分享餐，同時可以優惠價800元加購四至六人份的湯品。下午兩點前預訂，傍晚即可提領餐點，輕鬆享用當日現做的熱騰騰美味！同步提供計程車外送服務，費用依地區計算。

看好宅食經濟潛力，台北喜來登自二月推出外帶四人分享餐每組1,200元，豐盛美味的五星料理廣受小家庭、上班族等熱烈好評！主廚團隊更精心設計菜單，每月呈獻四組各式不同風味佳餚，讓許多消費者一嚐成主顧，成為喜來登專屬飯友。

台北喜來登「外帶分享餐」，由擁有三十年豐富經驗的宴會廳主廚張志民量身打造，融合人氣拼盤小菜與經典宴席料理，每月推出新菜色。九月菜色首推主廚1號餐，集結老滷豬腱、香滷杏鮑菇與玫瑰油雞的「滷味拼盤」、令人食慾大增的客家風味「梅菜鮮露蒸豚肉」、彈嫩海味「雞油綠筍鮮蝦球」以及「櫻花蝦燴田園蔬」。更有多組菜色滿足消費者挑剔味蕾，包含燉煮至軟嫩入口的法式「彩蔬紅酒牛頰肉」、滷至肉嫩香滑的中式「無錫玫瑰嫩子排」等道道下飯好滋味。時序入秋，主廚特別規劃九月湯品「干貝鮮筍燉玉排」每道800元，適用四至六人。以金華火腿、老母雞等悉心熬燉的湯底，添入甜美干貝、鮮筍與排骨，溫醇入喉滋補身心。

(工商 )