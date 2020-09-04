蘋果新機拉貨啟動，穩懋(3105)8月合併營收攀升至21.94億元，月成長5.81%，為今年單月新高，由於各領域產品看起來都不差，且第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到43%)。

儘管全球新冠肺炎疫情依舊嚴峻，且中美貿易衝突未解，華為新禁令短期衝擊難免，但蘋果新機拉貨啟動，穩懋8月合併營收攀升至21.94億元，月成長5.81%，年成長5.15%，累計1至8月合併營收為163.31億元，年成長率為34.36%。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年的淡旺季不明顯，由於穩懋產品終端應用超過70%集中在手機相關產品，與第3季底各大手機品牌廠旗艦機種息息相關，目前公司能見度只到第3季，無法給予第4季展望預估，公司會依市場狀況適時更新。

繼今年5月15日華為新禁令後，美國商務部於8月17日除證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，並宣布將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效，針對華為新禁令，穩懋表示，公司在基地台佈局超過10多年，不僅穩懋客戶分散，涵蓋美國、歐洲及亞洲，客戶的客戶也分散，支持電信設備商包括：華為、中興、易利信、三星及Nokia，客戶分散在不同電信設備市場，華為事件短期衝擊或許難以避免，但華為手機或基地台無法出貨，市場需求還是100%，只是市場重新洗牌，整體需求還是要被滿足，穩懋因技術到位、產能充足且客戶分散，中長期來說影響並不大。

(時報資訊)