達方電子(8163)8月合併營收為20.2億元，較上月減少0.57%，受惠於遠距辦公及線上教學趨勢延續，達方NB鍵盤訂單強勁，且電動自行車為主的綠能產品出貨持續放量，第3季及下半年營運展望樂觀，達方董事長蘇開建表示，第3季業績可望比第2季好，上下半年營收比重可望達45:55。

達方8月合併營收為20.2億元，月減0.57%，年成長27.95%，累計1到8月合併營收為138.89億元，較去年同期增加12.86%。

蘇開建表示，新冠肺炎改變上班及交通運輸生活方式，讓NB及電動自行車需求強勁，由於全球新冠肺炎疫情未止，部分美國企業已宣布在家辦公至明年，第3季NB鍵盤需求還是很好，雖然第4季還有一些變數，預估第3季及下半年NB鍵盤出貨還是會成長。

在電動自行車部分，歐洲各國陸續解封，引爆電動自行車需求，達方來自於德國自行車訂單增加1倍，預估今年世同電動自行車出貨約10萬台，其中40%為電動自行車，在電池及自行車業務佈局發酵，今年自行車、掃地機器人及太陽能等綠能業務佔營收比重可望達20%到25%，明年相關產品業務可望較今年成長50%，佔整體營收比重可望上看30%。

(時報資訊)