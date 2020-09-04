昔日的黑幫大哥陳惠敏，近日終於與50年老伴吳國英登記結婚。(本報系資料照)

陳惠敏因演出三級片《狂情》，與日本女星新藤惠美假戲真做。(取自IMDb)

77歲香港武打演員陳惠敏一生傳奇，曾當過警察，又在因緣際會下成為香港知名黑幫組織14K的老大，更憑著電影《古惑仔》中的東星大哥駱駝一角，廣為台灣觀眾熟知。然而陳惠敏近日更突然被爆結婚，對象正是為他生下3子女的老伴吳國英。

縱橫香港影壇數十年的陳惠敏，又是黑幫老大，風流韻事在他身上一定不會少，然而他也曾坦言與日本女星新藤惠美交往2年。陳惠敏1983年在三級片《狂情》與新藤惠美有不少激情床戲，傳出兩人因此假戲真做，緋聞傳得猛烈。

陳惠敏當時提起這段往事，更忍不住感謝吳國英的大肚量，「不過我太太好大方，她知道我以前花心都不怎麼理，總之你只要回家就行了！」也難忘多年前他因為山口組的事情，家中被搜出槍枝，吳國英義無反顧地為他擔罪，承認槍是她的，因此坐3年牢，也讓陳惠敏自此再也不拈花惹草，浪子回頭。

然而隨著陳惠敏結婚消息曝光，外界才得知原來為他生下3兒女的50年老伴吳國英，一直沒有名分。據《東網》報導，陳惠敏被問及為何會突然登記結婚，不願多談，以還在開車不方便為由，掛斷電話。

(中時新聞網)