彰化農田水利會4日召開臨時委員會，共有12人出席，表決通過3點提案。（彰化農田水利會提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣彰化農田水利會4日舉行會務委員臨時會，12人出席，做出三點決議，一致表決通過，選出縣議員鄭俊雄為護產、護水權會長，堅決反對財產充公，此外，要求維持選舉委員的制度。

彰化農田水利會共有25席會務委員，其中1席是台糖指派，此外1人往生，會長是呂炉山，4日召開臨時委員會，共有12人出席，表決通過3點提案。

第一點，組護產、護水權委員會，選出鄭俊雄利擔任會長。指出憲法有保障人民生命財產安全，堅決反對水利會財產充公。

第二點，堅持維護水利會員工的工作權和升遷管道。

第三點，就算會長要官派，但水利會的會員都還在，堅持要保留委員會的選舉，維持代議制度，捍衛農民發聲管道。

鄭俊雄強調，農田年利有大小問題，不可能讓農民一一找未來指定的會長或處長、幹部來解決，維持發聲管道的暢通非常重要。

初步清查，水利會現有資產45億元，未再重估的不動產價值17億元，出席位元抨擊新機關即將上路，但相關配套、法令都還沒出來；堅決反對財產被充公。

(中時 )