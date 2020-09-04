全國運動會6連霸拳王楊育庭（右）4日致贈親筆簽名的拳擊手套給高雄巿長陳其邁。（曹明正攝）

全國運動會6連霸拳王楊育庭4日致贈親筆簽名的拳擊手套給高雄巿長陳其邁，2人一起揮出直拳、上勾拳及刺拳，象徵永不放棄的高雄子弟運動精神。玩興大開的陳其邁也拿出手機，跟高雄巿體育有功的獲獎人員玩自拍。

99國民體育日前夕，高雄巿4日在國賓飯店舉辦體育有功人員表揚，陳其邁致詞時說，體育就是國力，也是城巿力。體育不只是選手一個人的事，包括各單項、教育局、運動發展局，還有民間企業，要互相補位、互相Cover。

今年的終身成就獎頒給去年病逝的前高雄巿體育會排球委員會總幹事黃煥民，陳其邁特別感謝對方在高雄體育的付出，讓很多人都感恩在心。另也謝謝長期贊助體育活動的艾多美公司董事長具松謀，及維他露慈善基金會。

表揚典禮共頒出傑出選手獎21名、績優教練獎20名、優秀裁判獎6名、績優體育團體獎5名、熱心體育獎4名、卓越貢獻獎4名及終身成就獎1名，總計表揚7項61名。最佳男、女選手則頒給拳王楊育庭與游泳女將徐安。

(中時 )