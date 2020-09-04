朝陽科大獲頒天下USR大學公民獎私立技職第一名，由校長鄭道明（右）代表領獎。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

善盡大學社會責任，朝陽科技大學近幾年接連輔導雲林褒忠鄉有才村推動黑豆復耕、協助彰化大村農民解決葡萄廢藤問題等，成效斐然，在全台110所公私立大學中脫穎而出，獲評選為「2020年天下USR大學公民獎」私立技職第一名，校長鄭道明代表學校領獎。

鄭道明指出，天下雜誌USR大學公民評選是參考聯合國17項永續發展指標（SDGs），從大學治理、社會參與、教學承諾與環境永續4大面向檢視大學社會責任；朝陽科大已連續3年榮獲世界綠能大學評比全球百大、也於英國泰晤士高等教育評核的「2020世界大學影響力排名」中名列301-400名。

在USR推動方面，朝陽科大應用化學系師生團隊結合環境友善農用資材開發、食品安全與耕作環境檢測分析等，建構兼具健康耕作、品質認證、創新行銷的農助平台，不但幫助褒忠村農民推動黑豆復耕，更鏈結雲林產業推廣聚落、打造具在地特色的新農場域。

校方指出，工業系團隊選定彰化大村鄉，深入社區了解農民栽種葡萄後產生的廢棄葡萄藤處理問題，協助將廢農物再利用，打造生物炭盆、環保炭香、生物炭皂等多樣產品；行銷與流通管理系師生則幫助南投中寮鄉建立農業優化及打造新品牌，結合石虎保護觀念，帶動地方創生。

朝陽科大指出，學校除積極輔導社區、推動在地發展與特色，更致力於校園環境永續，在校內建置超過600KW的太陽能發電系統、相當於一座大安森林公園的吸碳量，同時建構無圍牆環境教育場域，以「大手牽小手」模式推動節能減碳觸角至校外，在世界大學影響力評比中的友善校園、保育及永續利用、水資源及水域環境管理3項指標都挺進全球百大。

(中時 )