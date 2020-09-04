高雄陽明國中手球隊參加109年大甲媽祖盃全國手球錦標賽，勇奪女子U13組冠軍。（陽明國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄陽明國中手球隊參加109年大甲媽祖盃全國手球錦標賽，勇奪女子U13組冠軍及男子U15亞軍，其中陽明女子手球隊剛成軍第1年且只有8名選手參賽下，一路過關斬將在全國盃賽奪冠，令大家瞠目結舌，堪稱是手球界的「湘北隊」。

大甲媽祖盃全國手球錦標賽一隊共可報名16位選手，比賽時則是7人在場，其他替補選手可隨時輪替，但剛成軍第1年的陽明國中女子手球隊，因為人數不足，僅有8人報名，唯一的替補選手又是守門員，在無人可以輪替的情況下，另外6人每場比賽都要從開賽就來回奔跑拚戰到比賽最後一秒，在人手短缺的情況下還能奪冠，奮戰精神難能可貴。

陽明國中手球隊長手朱沛恩表示，這是她首次在全國賽奪冠，冠軍賽前段隊友們通力合作大幅領先對手，但可能因為連續出賽，讓陣中每位選手都精疲力竭，在比賽最後3分鐘被對手連續得分，還好及時穩住陣腳，沒讓冠軍飛掉，奪冠當下相當興奮，賽後她與隊友們相擁而泣，她會把這段美好回憶永遠留在心底，期待未來繼續努力，奪得更好的佳績。

陽明國中手球隊教練饒志堅表示，因為人手不足，他們特別在選手體能做加強，賽中也不斷給予信心，此次比賽主要目的是驗收球隊在暑訓的成果，很開心選手們奪得很棒的佳績，相信會是他們人生中一段相當美好的經驗，但不能因此自滿，回歸現實面，在比賽過程中教練團也有發現一些缺失，未來還必須針對弱點進行訓練，才有機會再朝更好的未來發展。

(中時 )