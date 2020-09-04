苗栗縣長徐耀昌（右）化身1日柚農，與百大青農吳昌隆（左）直播，體驗摘採西湖文旦柚。（巫靜婷攝）

百大青農吳昌隆繼承阿公吳水通栽培老欉柚果的技術，還自行開發新包裝與柚子商品，拓展客源與銷路。（巫靜婷攝）

百大青農吳昌隆繼承阿公吳水通栽培老欉柚果的技術，還自行開發新包裝與柚子商品，拓展客源與銷路。（巫靜婷攝）

徐耀昌開直播化身1日柚農 百大青農推廣「菁」品牌

又到了西湖文旦柚的採收季節，苗栗縣長徐耀昌4日前往西湖水通伯柚子農莊，開直播當起1日柚農，不僅在現場小試身手，與百大青農吳昌隆一起採摘、挑選柚子，還戴起柚子帽當西湖文旦柚最佳代言人，品嘗老欉柚果直呼「好吃！」，同時期待更多青年返鄉創業，創造屬於自己的一片天。

西湖水通伯柚子農莊負責人吳昌隆為「農三代」，退伍後為了傳承阿公吳水通對栽培柚子的精神與熱情，返鄉跟著阿公學種柚，從原本汽修廠當技師的黑手生涯，改戴斗笠到柚園拔草、除枯枝，並幫家裡傳統柚園以阿公的名字建立品牌，運用創新思維改變傳統種柚、賣柚的產銷過程。

吳昌隆運用年輕人的創新思維幫助家裡的柚子銷售，從網路行銷、包裝、建立分級制度，參加國家產銷履歷認證，到改變包裝與行銷方式等，不斷致力開發新產品，為家鄉50年老欉文旦提升價值，使他2016年獲農委會遴選為第3屆百大青農，成功為自己闖出一片天。

吳昌隆說，阿公吳水通當時因為養豬事業不理想，在朋友推薦下得知多山坡地的苗栗很適合種柚子，於是在1959年種下第一株幼苗，過了7、8年後收成的文旦柚香甜好吃，便決定擴大平地和山坡地種植面積，也帶起山區廣種文旦柚的風氣，迄今栽培的柚樹已是50多年「始祖級」的老欉，除了柚果還有推出古法製作可潤喉的柚子蔘。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗為農業大縣，為解決人口老化與外移問題，縣府積極推動青年政策，將苗栗城市規畫館轉型為青創總指揮部、打造苗栗專屬青年品牌「菁市集」，辦理青年好物遴選活動，協助青年品牌曝光，能夠行銷自產農作物及文創手作品，打造友善從農環境，希望更多年輕人能夠返鄉創業。

(中時 )