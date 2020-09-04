為期2個月的南國漫讀節，開幕便吸引不少民眾參與。（林和生攝）

被譽為全台最美森林圖書館的屏東縣總圖，4日啟動南國漫讀節，以「屏東是一本大書，我們向土地學習」為主軸，從即日起展開為期2個月的閱讀饗宴，期望與讀者共同體驗「知識與思想的啟蒙，不只來自書本，也是我們所在的地方。」

首場講座便邀請屏東縣長潘孟安與知名文化人張鐵志，以「屏東對台灣的意義，與台灣對世界的意義」為題進行對談。

潘孟安說，屏東如同台灣社會的縮影，在大航海時代占據重要地位，是台灣第一個國際涉外事物的重要基地，從高山到海邊，遍布文化、美食跟農漁，「沒有來過屏東，不要說你來過台灣」。

他不諱言，過去屏東總是讓人覺得遙遠，也因為這樣的動機跟理念，更想開創屏東光榮感，打造屏東品牌，讓台灣與世界重新認識國境之南。張鐵志則分享自身將台灣文化推廣至國外的經驗，體認到最在地也是最國際。

2人深信來自台灣本土、最真實的文化內容，才是最有力度，最能展現台灣軟實力。

今年南國漫讀節規畫以五感體驗，由霧台鄉AKAME餐廳主廚彭天恩，帶領兼具作家與廚師身分的詹宏志，從「南國宣一宴」展開，探訪本地的新鮮食材，以文學入菜，透過味蕾品嘗屏東風土人文。跨界講座則邀請上百位台灣重量級文化人士，包括蔣勳、李清志、葉怡蘭、王騰崇等多人蒞臨演講。

(中時 )