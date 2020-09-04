大陸解放軍近期密集在台海周邊軍演，也讓台海情勢持續升溫。今天卻傳出，大陸一架SU35戰機，疑似為執行南海任務返航時，曾飛過台海中線，遭台灣的軍隊以防空飛彈擊中，在廣西桂林墜毀。對此，空軍司令部晚間發出聲明駁斥，此為假訊息，完全不是事實。
臉書粉專「Defence Aviation Post」今4日貼文PO出一張戰機失事墜毀的現場黑煙圖。並表示，中國大陸空軍SU-35侵犯了台灣海峽領空，遭台灣的軍隊擊落，飛行員受傷。且Youtube上亦有影片顯示，戰機墜毀後，波及周邊民宅的畫面。
對此，國防部今晚發出聲明表示，針對網路流傳「臺灣擊落一架中共SU-35飛機?」乙情，空軍司令部今(4)日鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實。
空軍司令部指出，對於網路上有心人士刻意製造、傳播不實的假訊息，企圖混淆視聽，居心叵測，本部強烈譴責這種惡意行為。
空軍司令部強調，為維護領空安全，本部對於臺海周邊海、空域狀況，將持續採取嚴密監控作為，並適時提供正確資訊，防止偽假消息流傳，避免造成社會不安，籲請國人放心。
(中時新聞網)
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