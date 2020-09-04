主任教官蘇浩然（左）、校長黃鴻穎（中）、教官藍士欽（右）於國防部合照。（花蓮高工提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮高工全校學生實施防震災逃生演練。（花蓮高工提供／王志偉花蓮傳真）

花工學生至清水斷崖挑戰獨木舟。（花蓮高工提供／王志偉花蓮傳真）

全民國防不是口號，花蓮高工師生今年積極投入國防及社會教育，深入社區、鄰里辦理多項自主學習及防災活動，不僅能帶動青年學子熱愛國家的心，也讓社區更加互動緊密結合，今年獲國防部全民國防貢獻獎表彰，校長黃鴻穎等人受邀出席典禮，由總統蔡英文親自頒獎。

校長黃鴻穎表示，每年全民國防教育傑出貢獻獎各地各級單位報名選拔，今年在全國團體獲獎有22個單位，高中職得獎學校僅有3間，花蓮高工列入之一，更是社會教育（推動民事有功人員）類別的高中職學校，獲頒獎座及獎金3萬元。

黃鴻穎表示，早期民眾對於學校教官較容易產生距離感，總覺得教官與學生、家長和學校之間有很大隔閡。但近幾年，教官在校園內推動社會教育不遺餘力，使社區、師生、家長和校園的互動能更加緊密地結合在一起。

花蓮高工的教官，過去一年不僅積極投入科技自主學習計畫，還辦理許多活動提升學生全民國防意識，如防震災演練，使學生懂得火災與地震應變方式，並且學會CPR急救法，還有敦親睦鄰協助里鄰打掃，並帶著學生走出戶外增強體能，強化學生國防知能與強健體魄，校園與反毒反黑反霸凌更是不容忽視。

主任教官蘇浩然指出，這些活動最主要是促進學生之間能夠互相協助，對班級與學校產生向心力，提升學生的愛國意識，也盼軍愛民、民敬軍，大家一條心。

(中時 )