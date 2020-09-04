2020年《天下雜誌》「天下企業公民獎」今日舉行頒獎典禮，玉山金控13度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名殊榮，名列大型企業組第2名，持續創下金融業最佳紀錄！

玉山金控總經理陳美滿表示，企業經營需要跨越三座山，一是綜合績效、二是社會責任、三是永續發展。玉山長期關注國際上ESG的趨勢，將金融本業與永續發展做結合，同時接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，以具體行動回應全球關注的重要議題，期望透過員工、企業及合作夥伴的努力，共同讓社會更美好。

陳美滿強調，在邁向永續的道路上，玉山還有許多需要提升的地方，面對任何挑戰，玉山都會虛心檢討、用心努力。未來除了持續投入在經濟、環境、社會、治理等ESG領域，將聚焦強化法令遵循及風險管理的文化與制度，保障顧客的權益，創造利害關係人的價值。

「天下企業公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，嚴選出台灣最佳企業公民。天下雜誌指出，玉山金控持續展現永續金融的影響力，將CSR融入核心本業，為青年培力、偏鄉照顧、體育扶植、產業轉型，乃至中小企業與社會企業發展提供挹注，為台灣社會不可或缺的正向力量。

玉山持續精進ESG作為，在環境面，全面發行「零碳信用卡」、為台灣首家銀行不再承作燃煤火力電廠專案融資。在社會面，推動「地方創生計劃」，提供小微企業客製化融資專案，至今已協助逾千家小微企業取得資金。在公司治理面，積極提升公司治理與資訊揭露，連續6年獲證交所頒發「公司治理評鑑」前5％肯定。未來將持續運用創新的方式，整合內外部資源及合作夥伴的力量，促進社會與環境有更好的發展。

(中時 )