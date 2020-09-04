身為今年SBL探花的裕隆外籍生中鋒斑霸，在這次夏季籃球挑戰賽表現優異，拿雙十如同家常便飯，也成裕隆至今力保不敗功臣之一，他卻接連不小心造成九太後衛李漢昇、台啤後衛呂奇旻兩人傷退，巧合的是，這兩人都是SBL狀元。

斑霸是在1日裕隆與九太的上半場，不小心跟今年狀元李漢昇相撞，造成李漢昇右肩脫臼，且韌帶稍微撕裂，目前至少需要休兵1個月，當時賽後兩人也在一起開心合照，因為李漢昇很清楚斑霸並非故意，一切只是激烈比賽爭鬥下的結果。

接著是3日裕隆與台啤之戰，呂奇旻在爭搶籃板時，不小心被斑霸的手肘直接揮到額頭，當場血流不止，只能趕赴醫院縫了4針，剩餘挑戰賽也不太可能上場，呂奇旻是SBL第11季狀元，代表拚勁十足的斑霸，再次傷到了SBL狀元郎。

「我有看到呂奇旻受傷當時狀況，斑霸只是護球，我不可能教他在禁區故意傷人，況且我也還不夠了解他，」裕隆總教練邱大宗表示，「但我昨天就說過了，這次挑戰賽大家都打很凶，讓我不禁警告裁判，台灣好球員不多了，要吹嚴一點。」

如今還沒被斑霸傷到的球隊，僅剩5日裕隆的對手台銀，台銀陣中擁有第12季狀元林郅為，以及第17季狀元張家禾，讓人不禁懷疑斑霸這個「專傷狀元」魔咒，是否會延燒到「僅存」的台銀兩名狀元身上？就等5日這場比賽打了就知道。

(中時 )