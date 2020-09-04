趕上北市「東區門戶計畫」掀起的南港商辦熱潮，台鐵局4日公告「南港玉成段」都更案，擬打造近萬坪商辦，採都市更新權利變換做開發，租期20年，預估吸引民間廠商投資約19億元，創造本案及周邊市場效益達58億元。

近年受到少子化等多重因素，建商更偏愛推商辦，加上台灣今年以來防疫有成、台商加速回流，商辦市場持續向上。而台北市受惠於「東區門戶計畫」，近期商業發展重心轉向南港。

台鐵局在北市南港區，位於昆陽街、南港路三段47巷、市民大道七段及昆陽街60巷所圍區域，擁有一塊3,392.19平方公尺、約一千坪土地，土地使用分區為第一種特定商業區，建蔽率55％、容積率382％。由於權屬單純、形狀方整、臨近鐵路、捷運等站點交通便捷，未來發展潛力看漲。

台鐵局表示，本案全區將採取「都市更新權利變換」方式進行開發，未來預估開發規模可興建地上19層、地下4層的商辦大樓，樓地板面積約32,027平方公尺、大約9,688坪。

台鐵局說明，本案今年4月曾進行公開閱覽，除了開發為商辦、地主分回樓地板面積將回租給廠商的原則不變，修改項目像是：調整捐贈公益設施，將由台北市立大學進駐，其需求面積約為588坪。而共同負擔比例底價為28～33％，而回租辦公室租金底價，每坪每月1,800元。台鐵局指出，即日起公開招標，預計11月2日截止收件，希望在年底前選出最適投資人。

(工商 )