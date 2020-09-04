台股大盤指數在8月寫下史上新高，但外資卻不領情，8月單月淨匯出千億元！金管會4日公布最新外資流向統計，2020年8月單月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約39.13億美元、陸資累計淨匯出約0.51億美元，總計39.64億美元（約1,171億新台幣），今年前8月累計淨匯出157.26億美元（約4,645億新台幣）。

儘管整個8月有中美貿易戰干擾、疫情衝擊持續，但台股卻驚驚漲，更在8月17日創下史上新高12,957.11收盤價，但在面對大盤高點之際，外資反而加大賣股力道。據金管會統計，截至2020年8月底，外資累計賣超「上市」股票約新台幣6,691.23億元、累計賣超「上櫃」股票約新台幣198.04億元，市場人士笑稱台股簡直「被塑膠」（被忽略、無視）。

法人觀察，台股在登上「萬三」關卡後，一如反常的不靠外資法人撐盤，改由內資大軍接棒，在國安基金這顆「定心丸」的領軍下，2020年壽險及散戶大軍皆扮演起台股撐盤要角。

今年在外資月月落跑的情況下，累計外資淨匯入也降到2千億美元以下。金管會統計至今年8月底，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約1,977.55億美元，較去年7月底減少約39.13億美元。陸資截至109年8月31日止累積淨匯入約1.19億美元，較109年7月底累計淨匯入1.70億美元，減少約0.51億美元。

(工商 )