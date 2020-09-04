農試所所長林學詩表示，農試所應用「商業模式九宮格」，發展出一套適合農業應用之商業模式工具，建構「輔訓合一」的農業商業模式輔導機制，已成功輔導50多家企業與團體。（劉秀芬攝）

「東晟水產股份有限公司」利用魚鰾開發出花膠食材，並設計出月子膳食，開發新通路，打造月子膳食新市場。（劉秀芬攝）

台南「瓜瓜園企業」應用農業商業模式，推出「彩色地瓜薯條」。（劉秀芬攝）

行政院農委會農業試驗所輔導農企業開拓商業模式有成，今年度開始辦理種籽推廣人員培訓，4日舉行授證儀式，瓜瓜園企業現場也分享應用「商業模式九宮格」經驗，已推出「彩色、小包裝」地瓜薯條，打進年輕族群市場。

農試所所長林學詩表示，農試所2016年起以市場已成熟應用的「商業模式九宮格」為原型架構，發展出一套適合農業應用之商業模式工具，建構「輔訓合一」的農業商業模式輔導機制，已成功輔導50多團體，找出成功商業經營模式。

農試所以「商業模式九宮格」發展出一套適合農業應用之商業模式工具，協助農企業以目標客群的角度進行市場探索，盤點自身農業關鍵資源，尋找合適合作夥伴，學習正確盤點成本支出及收益來源，協助農企業在發展事業的各個階段，隨時調整商業模式。

農試所4日也邀請多家受輔導農企業團體分享經驗，台南「瓜瓜園企業」原暢銷產品為黃色地瓜薯條，經盤點後發現，「彩色、小包裝」地瓜薯條受年輕族群喜愛，因此技轉農試所台農66號紅心番薯、台農73號紫心番薯健康種苗，與台農57號黃金番薯組合成彩色薯條，推出「彩色地瓜薯條」。

此外，「天使花園休閒農場」跳脫花卉生產銷售之既有框架，善用花卉妝點並建立農場服務流程優化顧客體驗，已成為南台灣熱門客製化戶外婚禮場地；「富瀧農食經理有限公司」以台灣所有品種鳳梨及其加工產品對應目標客群需求，建立「旺萊獅」品牌積極開拓市場。

「屏東縣屏東市蔬菜產銷第13班」以牛蒡生產為主，近年盤點開發新目標客群，並使用有機牛蒡原料傳遞友善環境價值主張，將「大力蔘」品牌打入量販系統；「東晟水產股份有限公司」利用魚鰾開發出花膠食材，並設計出月子膳食，開發新通路，打造月子膳食新市場。

「台全珍豬工業股份有限公司」因應WTO對養豬產業所受之衝擊，進而推動產、製、銷一元化商業模式，除既有冷凍生鮮系列外，針對不同消費族群開發冷凍熟食、調理系列等產品，逐步發展完整品項、便利消費者直接使用的畜產加工品。

為了能培養更多農業商業模式推廣尖兵，今年度農試所開始辦理種籽推廣人員培訓，共有29位試驗改良場所及農會推廣人員參加，4日舉行授證儀式，未來農試所也將媒合推廣人員與農業團體及企業，加速推動農產業組織的應用，提升台灣農業軟實力。

(中時 )