尹馨、狄志杰在舞台劇《我們與惡的距離》中飾演「宋喬安」與「劉昭國」夫妻檔。尹馨認為「宋喬安」台詞氣勢強，為呈現身為新聞台主管的霸氣，實地去新聞台觀摩，揣摩長官指派新聞的語氣、肢體、難親近的模樣。雖尹馨曾獲兩屆金鐘迷你視后、北影影后，不過距離上次演出舞台劇已是10年前，讓她直呼「好難喔」。

尹馨劇中因小孩意外過世，過度自責導致夫妻失和，也拒絕進行婚姻諮詢。飾演老公「劉昭國」的狄志杰說，對老婆的愛不容質疑，認為劇中角色應要更傾聽彼此。現實生活中與老婆顏嘉樂從沒大吵過，若吵架誰先服軟？他說，通常老婆對外都會說是她先求和，「但我知道，我一定是先求和的一方。」

本身讀心理系的尹馨分享，有朋友婚後沒學習適合相處方式最後離婚，但若獨自面對婚姻失敗「太難了」，她有許多同學是諮商心理師，若遇到夫妻失和，「建議積極地尋求諮商師協助」。而她自認容易原諒杜芳，劇中面對兒子遭殺害，換做自己可否原諒兇手母親？尹馨說，「我絕對會原諒，對方也是一位母親」，笑說自己跟角色個性相差十萬八千里。舞台劇《我們與惡的距離》11日起連3天於城市舞台首演，接著在北中南巡迴演出，購票請洽兩廳院。

尹馨在《我們與惡的距離》全民公投劇場版飾演「宋喬安」。（故事工廠提供）

狄志杰（右）在舞台劇《我們與惡的距離》抱著崩潰的尹馨。（故事工廠提供）

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