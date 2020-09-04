加利公司涉嫌拿陸製口罩魚目混珠成台灣貨，遭檢調調查，加利也在昨日下午發出聲明指出，民眾若是與盤商、藥局購買口罩，可直接回到購買處退換貨，網路購買者、公司現場購買者，則可提出網購證明或發票直接到公司進行退換貨。

加利指出，因衛生局查封、勒令停工，換貨部分只能先留電話待後續通知，或是直接選擇退款，而整盒的一律直接退款，25片以上則以整合退款，不足25片以每片5元計算。

(中時 )