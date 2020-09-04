陸貨偽裝MIT 加利發聲明：有證明都可退 18:032020/09/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸貨偽裝MIT ，加利發聲明：有證明都可退。（新北市衛生局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利公司涉嫌拿陸製口罩魚目混珠成台灣貨，遭檢調調查，加利也在昨日下午發出聲明指出，民眾若是與盤商、藥局購買口罩，可直接回到購買處退換貨，網路購買者、公司現場購買者，則可提出網購證明或發票直接到公司進行退換貨。 加利指出，因衛生局查封、勒令停工，換貨部分只能先留電話待後續通知，或是直接選擇退款，而整盒的一律直接退款，25片以上則以整合退款，不足25片以每片5元計算。 (中時 ) #加利 #退款 #公司 #口罩 #購買者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加利混充陸製口罩 陳時中：工作量不是違法的藉口 11:032020/09/04 生活 保口罩國家隊榮譽 蘇揆怒：絕不輕饒加利 12:442020/09/04 政治 加利「魚目混珠」出現換貨人潮 藥局缺口罩民眾想換也換不到 11:292020/09/04 生活 經濟部駁加利說法 擬定MIT口罩檢查計畫 14:362020/09/04 財經 加利科技鐵門半掩 民眾陸續到場退貨 15:422020/09/04 社會 加利科技林明進 不發一語離開公司 14:312020/09/04 社會 混充大陸製口罩案 加利負責人李明進遭調查員帶回公司協助調查 16:062020/09/04 社會 加利喊冤被壓榨 陳時中怒斥：講什麼五四三 一舉動毀了大家努力 10:472020/09/04 生活 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 08:412020/09/04 政治 加利開炮「以國家隊為恥」 韓家軍徐正文點名時中 網：黑幕重重 10:042020/09/04 政治 生活熱門新聞 4生肖有「天生帶陰」靈異體質 鬼月小心被好兄弟纏上 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 台人上海、日本確診匡列接觸者 最新檢驗結果出爐 - 生活 瘦肉精長期吃恐害下一代 陳時中回驚天14字網傻：人設崩了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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