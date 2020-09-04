台灣女排首位進軍義超聯賽的戰將「小羊」楊怡真，4日在參加47屆永信盃排球錦標賽記者會時表示，連續打了8年永信盃，這是所有排球人的「懇親會」。楊怡真還藉此分享過去旅外參賽的經驗和想法。

楊怡真前年旅義主要是受當年中華女排教練Federico Rampazzo影響，去年返台加盟企業排球聯賽極速超跑隊。旅義回來除了技術、體能上的提升，「最大的收穫是了解成為一個職業選手應要有的敬業態度。」

楊怡真說，往往真正考驗運動員的關鍵是在卸下戰袍的時刻，如何自律的在飲食、睡眠、訓練上要求自己，皆深深影響運動員的態度和發展。

嚮往旅外的楊怡真，接下來有可能前往泰國繼續圓夢，「泰國的打法和台灣雖相近，但有很多經驗值得去學習探索，想深入了解國外訓練體系是如何運作的，倘若永遠留在台灣打球，不去外面的世界看看，能力就只能維持現狀而已。」

楊怡真與排球的淵源深受哥哥影響，一路從自由球員苦練轉型成舉球員，對排球熱愛成痴的她笑說：「球在哪，人就在哪！」而且楊怡真時常勉勵自己「無論今天想做什麼，都要全力以赴。」樂觀開朗的楊怡真，秉持著「做到好」的精神，以嚴謹的態度要求自己不斷進步，繼續朝著夢想邁進。

(中時 )