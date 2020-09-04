名符其實的「老不修」！一名71歲的老翁，今年2月搭乘台北捷運板南線時，刻意碰撞坐在座位上的女乘客，竟在對方身上留下一攤精液，事後警方調閱監視器抓到犯案老翁，他辯稱因為年紀大，有「漏精漏尿」的情形，但檢方深入調查，發現老翁根本就是慣犯，2008年至今，已有11次在捷運上性騷擾乘客的紀錄。

今年2月15日，老翁下午搭乘捷運，從龍山寺前往板橋站途中，看到被害女子坐在靠走道位置，老翁刻意站在女子旁邊，接著露出生殖器摩擦女子手臂，當下女子並沒發現，下車才看到衣袖上竟有男性精液，因此向警方報案。

警方根據監視器逮到老翁，他到案時狡辯，因為自己年紀大，常常有「漏精漏尿」的情形，甚至表示過去也曾發生過類似事件，硬凹舊案都是被誤會，不願意承認性騷擾。檢方調查，2008年開始，老翁已被提告11次在捷運上性騷擾，其中4件判有罪、另外5件因被害人撤告，獲不起訴、或法院判決不受理，最後2件因罪嫌不足不起訴。

其中2019年一項判決，老翁從淡水站搭捷運往台北車站，用同一招先緊靠被害女子，接著用下體碰觸站在車門旁女子，被害人也是下車才褲子沾到不明液體，老翁被逮捕後竟表示「不確定有沒有勃起，拉鍊有沒有拉我也不記得，不過她如果有碰到我，應該要自己閃避」，當時被判4月徒刑、得易科罰金。

另外，還有2件有罪判決，分別判老翁3個月、得易科罰金；性騷成習慣的老翁，又在板南線故技重施，檢察官認為老翁對社會危害甚深，依法提起公訴，並請求法院依《性騷擾防治法》判他法定最重2年有期徒刑。

(中時新聞網)