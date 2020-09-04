今年藝術進區活動由17個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型演出及11場推廣性演出。(曹婷婷攝)

今年藝術進區活動由17個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型演出及11場推廣性演出。(曹婷婷攝)

9月5日晚間7時30分開幕場，由國內外知名團隊「優人神鼓」在南區水交社文化園區旁草地演出《乘光而行》。(曹婷婷攝)

拉平文化城鄉差距！過去談到藝文表演、文化能量，城鄉存在不小落差，台南市政府文化局推動藝術進區，將劇場搬到戶外、將藝術帶到你家，10年有成，城鄉人口參與藝文演出從過去8比2之懸殊，如今縮短為6比4，台南市長黃偉哲強調，未來除了持續把餅做大、把餅分配得更好，對藝術投入只有向前沒有退後。

今年邁入10周年的「2020藝術進區」，自9月5日至11月28日，為期3個月，藝文表演在台南市各區走透透，今年由17個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型演出及11場推廣性演出，9月5日晚間7時30分開幕場，由國內外知名團隊「優人神鼓」在南區水交社文化園區旁草地演出《乘光而行》，以安定鼓聲、靜謐內在力量，撫慰疫情帶來的躁動不安，激發正能量。

文化局長葉澤山說，「藝術進區」活動，是一個將劇場搬到戶外、將藝術帶到你家、將表演藝術種子深耕每位市民朋友心中的活動，每一年深入台南市每一個城鎮，帶給市民朋友藝文聆賞的感官享受與豐富的心靈體驗，9年來，累積辦理277場次、近20萬人次參與。

今年活動場次規畫，除了歸仁、善化、新市、安定、佳里、麻豆、新化、永康、仁德及南區等10區規劃為獨立場外，另有整合2區合作型式辦理10場戶外演出(含關廟、西港、玉井、楠西、山上、東山、白河、學甲、將軍、六甲)；還有11場校園或社區推廣互動演出(含龍崎、官田、南化、七股、北門、左鎮、下營、柳營、後壁、鹽水、大內)，經由跨區合作將有限資源發揮最大效益。

其中，新化場是由在地企業森鉅科技材料股份有限公司連續3年贊助，邀請「薪傳歌仔戲劇團」擔綱演出；另今年也與NSO「綠野音樂會」及兩廳院「藝術出走」計畫合作，將「與你共舞Shall we dance」音樂會及「十二碗菜歌」節目帶至佳里區及歸仁區。

黃偉哲表示，為落實文化平權，藝術進區將表演藝術活動深入臺南市各角落，推動在地藝文扎根成效已在各區不斷成長中，今年適逢10周年，整體活動內容更是加碼提升精彩度，讓市民能享受優質的藝文體驗。

今年演出團隊除「優人神鼓」、「國家交響樂團」、「舞蹈空間舞蹈團」、「表演家合作社劇團」、「故事工廠」、「大開劇團」、「兩廳院藝術出走」、「薪傳歌仔戲劇團」、「無獨有偶工作室劇團」、「如果兒童劇團」、「極至體能舞蹈團」、「身聲劇場」、「？優座」、「朱宗慶打擊樂團2團」等，也有在地優秀團隊「秀琴歌劇團」、「清華閣周祐名掌中劇團」、「鶯藝歌劇團」等17個團隊。

為讓參與者深入了解各區特色，佳里、永康、西港、歸仁、仁德、將軍、新化、楠西、東山、山上、玉井、安定、六甲、新市等14區公所將地方資源與活動結合，推出「藝文小旅行」升級版，打造藝術活動與在地文化結合，演出活動當日讓民眾除了走出戶外看表演，也探訪各區的文化特色，讓藝術真正深耕各區。

(中時 )