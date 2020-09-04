旱溪南門橋，預訂10月動工改建，但一併改建的南門橋至大智路路段的人行道，設置與否爭議，中市議員李天生（中）4日召集相關人員會勘。（李天生議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

連接大里區和南區的旱溪南門橋預計10月動工改建，市府規劃一併施作中興路二段南門橋至大智路路段的人行步道，4日實地會勘時，因規劃人行道影響停車 做生意等，引發正反意見民眾爭議，中市議員李天生要求市府廣徵民意並舉辨說明會，和地方充分溝通，力求圓滿處理。

旱溪南門橋興建超過一甲子，是大里往來市區的重要通道，不過橋梁老舊，路寬不足，常出現交通壅塞現象，經中央和市府共同出資1億4690萬元，預訂10月動工改建，將道路及橋面拓寬為20公尺，同時也一併施作南門橋至大智路兩側人行步道，不過卻也是這人行道出現爭議。

市府建設局規劃，南門橋至大智路兩側人行步道，有4種施作方式，有提高路面15~20公分、和現有路面齊平舖設人行道磚、畫上綠斑馬線及放棄施作等4種施工方式。

祥興里長黃春海和部分住戶強調，道路兩旁有人行步道，恐影響民眾停車及店家生意，且人行道恐怕比住戶一樓地面高而有排水問題，除非中興路全線施作，否則堅決反對。

贊成民眾則說，人行步道是進步城市的重要設施，能提升生活品質及都市景觀。施工排水及店家做生意問題，應可以克服，至於民眾停車應該自行負責，不要阻擋地方建設。

二方意見對立，一度出現爭論，市議員李天生和內政部營建署人員要求，市府應舉辨說明會廣徵民意，並且因地制宜，部分路段可規劃為駐車彎或避車道，並不需要一律施作人行步道，以減少困擾。

(中時 )