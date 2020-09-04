中美從貿易戰打到科技戰，雙方關係已明顯惡化，至於為何美國處處針對中國大陸，高雄大學資訊管理學系副教授兼系主任丁一賢分析，美國已經意識到中國大陸在未來將成為不可忽視的強國，現在若不出手，再過10年中國大陸將更不容易對付。

11月3日大選前，川普透過新冠疫情、香港國安法、華為、經貿等議題逐漸將緊張情勢升溫，讓民眾感覺到「中國共產黨」的威脅，將認同政治打到極端，並使中美關係在川普治理下逐漸形成對決態勢。

《中評社》報導，丁一賢表示，美國之所以處處針對中國大陸，是因為他們預估，若再不出手，再過10年美國恐更難對付大陸，所以產生一種急迫感。他指出，大陸提出「一帶一路」政策後，逐漸形成挑戰美國的姿態，而美國不會允許這樣的狀況出現。此外，最近中美之間緊張度增加，還受到美國大選的影響，為了提升民調，川普頻頻打出「反中牌」。

丁一賢也指出，目前中美在亞洲的博弈當中，南海的情況仍對美國較為有利，因為大陸在南海的擴張造成周邊國家壓力，使許多國家逐漸偏向美國，且雖然東南亞國家也在「一帶一路」政策中受益，但仍要觀察未來該政策結束後各國的動態，是否還會偏向與大陸合作。

(中時新聞網)