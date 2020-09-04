台股4日面對美股暴跌800點的影響，早盤一度大跌逾197點，最終收在12,637.95點，金管會緊盯。金管會證期局官員表示，股市波動是正常現象，不要只看一天、兩天，台灣疫情相較全球控制得宜，加上基本面有撐，投資人不必過度反應。

證期局指出二點觀察，一是台股表現相較其他國家好。2020年以來各國股市受到新冠肺炎疫情影響而波動較大，截至8月31日，台股加權股價指數上漲4.95％，表現優於日本（-2.18％）、香港（-10.69％）及新加坡（-21.42％）。

二是台股基本面穩健：目前台股集中市場截至今年7月底，本益比約21.42倍，現金殖利率達3.26％（加計股票股利為3.45％），另國內上市櫃公司109年7月份單月營收29,548億元，較上月增加4.64％，台股基本面尚稱穩健。

另主計總處於2020年8月14日發布修正今年全年經濟成長率預測為1.56％，又國發會公布2020年7月景氣對策信號續呈黃藍燈，反映疫情衝擊影響已漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

(工商 )