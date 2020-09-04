演奏家蕭伊妙利用國產材提琴演奏，過程中還能聞到淡淡木頭香。（林和生攝）

林務局致力森林永續經營與國產木材開發，日前與屏東科技大學合作，以台灣樹種研製各類提琴工藝，透過專業演奏家演繹體驗，盼藉由悠揚樂聲，帶領聽眾感受台灣山林之美。

適時疏林是為讓山林環境更健康，屏東林管處技正廖國棟坦言，這觀念在初期推動讓不少民眾質疑，但造林區的樹木長到一定年限，若不疏林，恐限縮樹種長成；他特別強調，轄管林區共22.5萬公頃，疏林範圍僅人工林的5.2萬公頃，其他林木並不會砍伐，更不會危害林區水土保持。

屏科大木材科學與設計系助理教授龍暐，配合學校「學院琴」團隊，接下國產材製琴任務，坦言挑戰不小，龍暐指出，提琴製造多半使用歐洲木材，此次使用漂流木切割而成的國產材，有豐富紋路且板材厚實，過去少有人嘗試。

由於提琴面板需把弦的震動精準傳遞且放大，因此特別使用針葉樹種，強度高、比重輕；背板則需與面板搭配，產生共鳴，因此選用闊葉林。以這次生產的2把小提琴為例，面板分別選用台灣五葉松及肖楠，背板則是樟木與相思木，因這幾種樹材質地能讓小提琴高音音色達到細緻延展。

(中時 )