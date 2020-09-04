門神套杯有版畫效果亦有「交陪」溫情。（史博館提供）

農曆7月間禁忌多，出入平安尤其是最重要的念想，把平安符、護身符放在身上，也可以有很時尚的「潮」選擇。國立歷史博物館（史博館）與9組設計師合作，將館藏的神祇版畫以數位圖像授權方式，經由設計師重新詮釋在日常的食、衣、住、行中，讓歷史藝術成為當代生活。

設計師黃國瑜由「食」為題，將灶神的圖像轉譯為糕點的模具，讓傳統上保祐家宅興旺的灶神與現代餐桌結合，同時特別邀請台中「陳雕刻處」70高齡的雕刻師陳文才刻製，有趣的是「陳雕刻處」已傳承三代，現在多雕招牌、匾額，但早期多雕神像，此次灶神模具雕刻有如重新銜接了傳統神像工藝。

設計師顏博駿從「衣」的角度出發，選擇了「和合二仙」為元素，設計成領片，邀請傳統手工繡坊以手繡方式，在領片一側繡上手持荷花、一側手捧圓盒的二仙，作品名《扣合．和合》，顏博駿指出：「讓領子扣合的動作，也有著和合、圓滿之意。」

疫情之下民眾雖難以出國，但楊維綸將炎夏出遊時會帶的扇子，在扇側上印製媽祖像，展開後則成為解構的幾何圖像，兼具平安祝願與時尚感；張簡士揚則將原本繪製於木板的文官門神，以及門神帶著座騎青獅、白象的寓意，置換於便利當代人行動的滑板上，同時亦可兼作為室內居家潮流掛飾。

設計師霧室則以版畫分色的概念，以將軍門神設計成三件式的套杯，層疊後如版畫套色效果，拆開來亦各有不同分色，作品命名《門神愛交陪》趣味地連結神祇也祈願當代生活也多些人與人的交流與陪伴。大象設計以神祗圖像設計成尪仔標，方維源以插圖方式重新詮釋版畫，設計成扭蛋內的《眾神護身符》亦是兼具趣味與民俗。

(旺報 )