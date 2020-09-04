曾做房產仲介的陳姓女子用160萬元買嘉義縣一處凶宅，透過仲介商向銀行超貸178萬元，再以280萬元轉手賣給不知情的李姓男子，爽賺137萬元，李男2年後才被鄰居告知該房子曾有人自殺，憤而提告，法官判李女1年10月徒刑。

50多歲陳女2年前用160萬向王姓男子買入嘉義縣太保市一處凶宅，宣稱急著買房子供父母親及孩子居住，但自備款不足、經濟壓力大，而與曾姓仲介商合謀，在契約書填寫買賣總價250萬元，向銀行貸款175萬元。

陳女委由兒子在售屋網站上刊登要賣此房的消息，住北部的李男看到，雙方約定2018年7月某日看屋，當天陳女出示250萬買賣契約、加上規費、仲介費20萬元、土地增值稅10萬元及家具補貼費10萬元等共280萬元成交，卻隱匿凶宅的資訊，2個月後交屋。

李男買進房子後，租借給他人使用，今年1月間房客被鄰居告知房子曾出事，李男才驚覺買到凶宅，報警處理，經查原屋主王姓男子的父親20多年前在屋內自殺身亡。

李女辯稱不知道買到凶宅，但法官審理，曾姓仲介商賣房時有告知是凶宅，李女做過不動產仲介，且名下有多批房產，因而認為李女觸犯行使偽造私文書罪，判她1年10月徒刑。本案可上訴。

(中時 )