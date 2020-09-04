在頂尖舞團工作，到世界各地巡演，應該是不少表演者的夢想，但任職首屈一指瑞典哥德堡歌劇院舞蹈團的舞者凃力元，進入團隊6年，現已拿到終身職，卻也曾因高壓而想逃。他表示，曾經在一個月內要學會跳7部作品，「這一度讓我每天早上醒來不想上班，這段過程讓我檢視自己，當喜愛的事變成工作，會有許多外在因素來消磨自己的熱情，讓快樂變得痛苦，但重要的是，要靜下心來，重新找回愛跳舞的心。」

凃力元表示，舞團裡的舞者共有38名，來自17個不同的國籍，團隊把舞者照顧得很好，「讓我們可以全心全意當一名舞者，過著正常上班、下班的日子。」然而，舞團是現代舞團，經常有許多編舞家為團隊編舞，工作到第5年多時，凃力元開始發現自己感到疲憊。

「我是學動作很快的人，曾經有一部長達1小時的舞，兩天後要演出，我被指派上場，只能拼命練、拼命記，但這種密集學新作的壓力，讓我感覺到自己需要休息，因為快忘記自己為什麼喜歡跳舞了。」

為此，凃力元向舞團請了長假，他表示，這段休息的日子，他到處跑，為別人編舞，到不同地方跳舞，開始恢復活力。

凃力元認為，這同樣是許多舞者會遇上的問題，「大家都喜歡跳舞，但是把喜歡的事情和工作的現實放在一起，喜歡舞蹈這件事可能會被蓋住，舞者都是對自己很嚴苛的人，但遇到困難時，有時不是自己不好，而是要把表層的困難撥開，重新看見舞蹈的本質。」

凃力元出生於1988年，來自中壢，畢業於北藝大舞蹈系，家中經營牛排館，他表示，家裡曾經示意要他接手牛排館生意，但他掙扎了一番，「所幸妹妹願意接手，她讓我有機會到國外闖蕩，編織自己的夢想。」

國家文藝獎得主何曉玫觀察，在國外許多頂尖舞團都有傑出的台灣舞者，「他們都是台灣的驕傲，希望這些傑出舞者能有多一點機會在台灣編舞、跳舞，分享他們所學，這是一種良性的交流和循環。」

近期凃力元返台參與鈕扣計畫，編創舞作《極樂世界》，他表示舞作探討人生的幸福感，並從中延伸快樂和痛苦，「快樂和痛苦，都是片刻經歷，以及一體兩面。」演出將於9月4日至6日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。

(中時 )