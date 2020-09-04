9月1日起全國同步實施「路口大執法」，據新北市警察局交通大隊統計，1日至3日共取締3301件違規。（交通大隊提供）

9月1日起全國同步實施「路口大執法」，據新北市警察局交通大隊統計，1日至3日共取締3301件違規。（交通大隊提供）

9月1日起全國同步實施「路口大執法」，據新北市警察局交通大隊統計，1日至3日共取締3301件違規，其中闖紅燈、紅燈右轉2297件最多。交通大隊強調，針對非重大惡意違規以勸導為主，共實施勸導2820件，提醒用路人遵守交通規則，並非以舉發為單一手段。

交通大隊表示，擇定全市115處多事故及重要路口規畫勤務，1日至3日共取締3301件違規，其中車不讓人158件、車轉彎不讓人186件、闖紅燈及紅燈右轉2297件、行人違規640件。

1日至3日路口事故共發生82件、98人受傷，經與實施前3日140件178傷相比，事故減少58件、受傷人數減少80人。

交通大隊呼籲，路口安全人人有責，駕車進入路口務必遵守「停讓」與「慢、看、停」的觀念，汽機車接近路口時放慢車速，遇有行人應停讓其先行，而行人穿越路口也必須遵守標誌、標線及號誌指示，走在斑馬線上勿分心使用手機，以維護路口安全，一起打造「行人安全走廊」。

(中時 )