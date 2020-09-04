南韓已逝女星雪莉(Sulli/崔真理)，去年10月因受不了長期以來的網路霸凌及輿論，選擇結束短短的26歲生命，震驚南韓演藝圈，也讓粉絲們相當痛心。近日，南韓MBC電視台特別剪輯了一部雪莉的生前記錄片，雪莉的親生母親也現身其中懺悔哭訴，卻引來部分網友的不滿，直言「別再消遣她」。

由童星出身的雪莉，2009年從女團f(x)出道後便以甜美的外表及清純的形象大受粉絲們喜愛，但隨著名氣逐漸上升，雪莉開始以病為由多次缺席活動，私下卻多次被拍到與當時的男友約會令成員及粉絲們不滿，私底下成員間也沒有任何互動，甚至陸續出現脫序行為，最後直接退團影響團隊的發展，再度使粉絲們暴怒，頻頻到她的個人IG留言謾罵。即使事後雪莉在YouTube頻道中認了當初退團的原因，表示「一直不懂自己為何要做這些，好像穿了不適合的衣服一樣」，一樣遭到大批網友攻擊，最後選擇結束生命。

在 Instagram 查看這則貼文 설리가진리 (Sulli)（@jelly_jilli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 23 日 上午 6:01 張貼

雪莉從小因父母離異並另組家庭，讓她與另外兩位兄弟都由祖父母一手帶大，離世後竟爆出親生父母為了爭遺產大打出手，甚至傳出她的親哥哥痛罵生父「連墳墓都沒來過憑什麼爭遺產」再度掀起議論。但就在她逝世週年，MBC電視台為她剪輯的記錄片預告中，竟出現了昔日同事Tiffany及親生母親的身影，只見Tiffany流著淚表示「對於在她身邊卻沒能有更深層的對話感到相當抱歉；她的母親則是哭著說道「媽媽來晚了，對不起」。

雪莉逝世週年紀錄片 「親母現身淚訴」網怒：別再消遣她（圖／YOUTUBE）

網友看到影片後相當不捨表示「我好想念你雪莉」、「媽媽又要爭遺產？別再消遣她了吧」、「與其說消遣不如好好看完想想其中的含意」、「最後一句『不要誤會我，我不是壞人』太催淚了」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)