海關專案查核 一個月抓到73萬片假口罩 18:302020/09/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署指出，加利科技有限公司於3月30日報運進口中國產製口罩乙批，數量近7萬片，經基隆關查驗發現來貨均標示有「Made in Taiwan」字樣，涉及偽標MIT情事，已遭國貿局裁罰9萬元，涉案貨物現由關務署基隆關扣押中。 此外，關務署自今年8月10日啟動專案查核，截至8月31日止，已查獲73.7萬片偽MIT與違規進口的口罩。 (工商 ) #財政部關務署 #基隆關 #MIT #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加利3月進口6.7萬枚陸制醫療口罩 因涉及偽標MIT仍遭基隆海關扣押 18:332020/09/04 生活 3百萬片流竄市面 國家隊口罩 陸製混充MIT 04:102020/09/04 財經要聞 口罩國家隊涉魚目混珠 新北衛生局全面清查轄區所有業者 12:572020/09/04 生活 「Carry mask」口罩風波 宜縣一上午已更換逾萬片 16:422020/09/04 寶島 貝殼找房市值飆 直逼萬科＋融創 04:102020/09/04 產業財經 經濟部駁加利說法 擬定MIT口罩檢查計畫 14:362020/09/04 財經 「公投綁大選」連署書衝破1萬1千份 江啟臣：將和反美豬同步推進 12:272020/09/04 政治 消保官稽查新莊藥局第一間就出現1.2萬片 「盒裝口罩」退換貨再等等 11:022020/09/04 生活 蝦皮9.9購物節 嗨抽汽車、30萬商品5折起 04:102020/09/04 時尚消費 讓民眾清楚分辨口罩產地 陳時中：希望能逐片標示 19:082020/09/04 生活 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 用戶直逼中華電信！遠傳入股亞太電 雙強合攻5G - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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