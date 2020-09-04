財政部關務署指出，加利科技有限公司於3月30日報運進口中國產製口罩乙批，數量近7萬片，經基隆關查驗發現來貨均標示有「Made in Taiwan」字樣，涉及偽標MIT情事，已遭國貿局裁罰9萬元，涉案貨物現由關務署基隆關扣押中。

此外，關務署自今年8月10日啟動專案查核，截至8月31日止，已查獲73.7萬片偽MIT與違規進口的口罩。

(工商 )